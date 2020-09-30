В Сети опубликовали новые фото перспективного ГАЗ "Валдай Next"

В свободном доступе в Сети оказались новые фото перспективного среднетоннажного грузовика ГАЗ "Валдай Next" - их опубликовал один из официальных дилеров автозавода.

Напомним, что о выпуске первой предсерийной партии "Валдая Next" ГАЗ сообщил 31 июля - те автомобили отправились на сертификационные испытания, которые до сих пор не завершились, как следствие, не начались и продажи модели. Но к одному из дилеров поступил демонстрационный экземпляр новинки - ее фото и выложили в Сети.

"Валдай-Next" принципиально отличается от остальных грузовиков ГАЗа бескапотной компоновкой. Кабину для него взяли от китайского Foton Ollin. Однако приходит она в Нижний Новгород не в готовом виде, а отдельными штампованными деталями. На ГАЗе кабину самостоятельно сваривают и окрашивают.

Шасси у нового "Валдая" - полностью газовское, причем оно широко унифицировано с "ГАЗоном Next". От него взяты лонжероны рамы, ведущий мост, передняя ось, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление. Это благо для эксплуатантов - будет дешевле и проще проводить обслуживание и ремонт.

"Валдай Next" оснащен турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с., который отлично знают владельцы "ГАЗелей". Однако здесь он сочетается с совершенно новой механической коробкой передач - 6-ступенчатой. Ее разработал и производит сам ГАЗ. Эта КП отличается способностью "переваривать" большой крутящий момент (до 360 Нм).

Продажи "Валдая-Next" должны начаться в конце нынешнего-начале будущего года. По неофициальной информации, грузовик будет стоить от 1,7 млн рублей.