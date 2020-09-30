В США в октябре могут уволить до 40 тысяч сотрудников авиаотрасли

Если конгресс не примет меры, чтобы помочь им во второй раз, тысячи сотрудников авиаотрасли окажутся на улице, сообщает АВС News. С тех пор, как разразилась пандемия, тысячи пилотов, бортпроводников, обработчиков багажа, контролеров терминалов и других лиц получали по крайней мере частичную оплату в виде грантов и кредитов на сумму 25 миллиардов долларов, выделенную властями для национальных авиакомпаний. Чтобы получить помощь, компании согласились не увольнять сотрудников до 30 сентября. "Программа поддержки заработной платы" помогла многим служащим сохранить медицинское обслуживание и другие льготы. Однако ее действие заканчивается в четверг, и пока на Капитолии и в Белом доме, поглощенных теледебатами двух кандидатов в президенты, так и не уточнили, будет ли продлена эта программа.

Американский конгресс уже несколько недель рассматривает возможность второго раунда помощи авиакомпаниям, но, как отмечают комментаторы, зациклился на дискуссиях по поводу более крупного национального пакета помощи. Торговая группа Airlines for America заявила, что предложение палаты представителей, обнародованное в понедельник, вселяет некоторую надежду, что демократы и республиканцы, похоже, могут достичь соглашения. В противном случае увольнения могут быть неизбежными. Потери рабочих мест в авиационной отрасли США после пандемии могут составить около 20% от общей численности персонала с учетом следующего раунда сокращений, при этом наиболее пострадают стюарды. Речь идет о сокращении более 22 тысяч бортпроводников. Однако в Америке есть другие сектора, которые испытывают еще больший кризис, включая ресторанный, барный и гостиничный бизнес. Согласно федеральной статистике, с февраля, до того, как в США распространился коронавирус, по август эти предприятия потеряли почти 5,8 миллиона рабочих мест, или около 22% от общего числа занятых.

Из-за того, что перелеты американских компаний сократились примерно на 70% по сравнению с прошлым годом, многие основные перевозчики, включая United и American, заявили о том, что им придется резко сократить рабочие места без дополнительной помощи. Delta и Southwest, два других крупных перевозчика, вышли на рынки частного капитала и заявили, что постараются избежать массовых увольнений. Отраслевые аналитики говорят, что страх перед авиаперелетами и предприятиями, которые держат сотрудников дома, привели к беспрецедентному кризису в отрасли, обернувшемуся катастрофическим убытками. Четыре крупнейших авиакомпании США - Delta, United, American и Southwest - вместе потеряли 10 миллиардов долларов только во втором квартале этого года. Сокращение количества авиапассажиров также означает меньший спрос на арендуемые автомобили, отели и рестораны. В связи с падением спроса на новые самолеты производитель самолетов Boeing также сократил тысячи рабочих мест. "Насколько я понимаю, это самый резкий скачок спроса на коммерческую авиацию в истории человечества", - сказал авиационный аналитик компании Morningstar Беркетт Хьюи.

Международная ассоциация воздушного транспорта во вторник понизила прогноз по объему перевозок на год. Торговая группа авиакомпаний по всему миру теперь ожидает, что авиаперевозки в 2020 году сократятся на 66 % по сравнению с 2019 годом. Ранее эксперты говорили о показателе сокращения в 63%. Европейские авиакомпании также ожидают углубления кризиса и стремительно сокращают рабочие места, даже когда получают государственные ссуды на спасение. Немецкая Lufthansa получила государственную помощь от бундестага в размере девяти миллиардов евро, но объявила о дополнительном этапе сокращений после того, как в сентябре резко сократилось количество авиаперелетов. Компания поставила на парковку свои самолеты и планирует сократить 22 тысяч рабочих мест. Материнская компания British Airways IAG заявила, что сократит около 12 тысяч человек из 42 тысяч сотрудников.