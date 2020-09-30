В США суд приговорил россиянина к 7 годам тюрьмы за киберпреступления

В США суд отказался оправдать обвиняемого в хакерских атаках и мошенничестве россиянина. Нового процесса по делу Евгения Никулина не будет, заявил судья Уильям Алсап и приговорил его к семи годам и четырем месяцам тюрьмы.

Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы, а защита настаивала на более мягком наказании. Адвокаты Адам Гаснер и Валерия Нечай настаивали на том, что все пункты обвинения "не подкреплены конкретными доказательствами". Судья с этим не согласился, ходатайства отклонил, пишет РИА Новости.

Ранее присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения. Как заявил прокурор, 32-летний россиянин в 2012 году взломал сайт соцсети LinkedIn и сервера компаний Dropbox и Formspring, украл около 117 миллионов паролей, которые затем пытался продать на форумах в интернете. Полиция Чехии по запросу ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года.