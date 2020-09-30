В США завершились скандальные теледебаты

Дебаты завершились тем, что Крис Уоллес спросил обоих кандидатов, обязуются ли они сохранять спокойствие и избегать объявления победы до тех пор, пока результаты выборов не будут проверены независимой организацией.

Трамп уклонился от этого обязательства, заявив, что он обеспокоен широко распространенным мошенничеством, хотя мошенничество при голосовании встречается очень редко, отмечает Guardian. "Я призываю своих сторонников участвовать в опросах и очень внимательно следить за ними", - сказал Трамп.

Байден обязался призывать к спокойствию и избегать объявления преждевременной победы, подчеркивая, что все бюллетени в гонке должны быть подсчитаны. На этом напряженные и необузданные дебаты закончились.

Комментаторы уже описывают дебаты как "пожар в мусорной корзине" и как "отвратительное шоу". "Это был беспорядок внутри пожара в мусорном контейнере, внутри крушения поезда, - сказал ведущий CNN Джейк Таппер. - Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это даже не было спором. Это было позором". Как отмечает собкор ВВС в Северной Америке, целью Дональда Трампа во время этих дебатов было сбить с толку Джо Байдена - и уже через несколько минут после начала стало ясно, что он планировал сделать это, постоянно перебивая бывшего вице-президента.

Трамп и Байден скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Львиная часть дискуссии была посвящена пандемии коронавируса и медицинским проблемам. В принципе Трамп снова не предложил какой-либо четкой стратегии и показал свою слабость в вопросе борьбы с COVID-19, чем не преминул воспользоваться Байден. Повредил ли Байден Трампу вопросом о его "скрытых налогах"? Не факт, отметили наблюдатели. Когда Байден сказал, что Трамп платит меньше федеральных налогов, чем школьные учителя, эта информация, которая могла стать мощным аргументов потонула в потоке взаимных оскорблений.

Стороны действительно не стеснялись в оскорбительных эпитетах. Дебаты носили хаотический характер и часто сопровождались отступлениями и нападками на оппонента, в основном со стороны действующего президента. В ответ Байден назвал президента "клоуном", лжецом" и "расистом".

Масла в огонь подливал ведущий, пытаясь остудить пыл президента. "Я считаю, что стране будет лучше, если мы позволим обоим говорить с меньшим количеством перерывов. Я призываю вас, сэр, сделать это", - сказал Уоллес Трампу. "Ну, тогда, и его тоже", - парировал Трамп. "Ну, честно говоря, вы больше мешаете", - ответил Уоллес. "Но и он делает много", - сказал Трамп. "Нет, меньше, чем вы", - заключил Уоллес, прежде чем перейти к следующему вопросу.

Подробности дебатов в онлайн-трансляции, которую вела "РГ".