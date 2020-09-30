Внешний госдолг Беларуси достиг $17,7 млрд

Внешний государственный долг Беларуси по итогам восьми месяцев текущего года составил 17,7 миллиарда долларов, сообщил в среду источник в Министерстве финансов РБ, уточнив, что он увеличился с начала года на 3,6 процента.

Эксперты обратили внимание, что в январе - августе 2020 года были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 921,2 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $429,2 млн - правительства и банков России, $56,2 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $38,1 млн - МБРР, $6,2 млн - ЕБРР и СИБ.

А погашение внешнего долга в январе - августе составило $1 165,6 млн, из которых $533,3 млн - правительству и банкам России, $387,1 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $66,6 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Что касается государственного долга РБ, то он, по данным минфина, на 1 сентября составил 57,8 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом года на 29,1 процента. Подрос и внутренний государственный долг. На начало сентября он составил 10,6 млрд белорусских рублей, увеличившись с начала года на 20,6 процента.

Кроме того, стало известно, что за восемь месяцев текущего года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $294,1 млн и 200 миллионов белорусских рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $466,4 млн и 161,2 миллионов в национальной валюте.