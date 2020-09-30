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30.09.2020 19:42
Рубрика: Власть

Упрощается получение гражданства

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Трудоспособные родители, чьи совершеннолетние дееспособные дети имеют российское гражданство, смогут в упрощенном порядке получить паспорт нашей страны. Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" вступают в силу в октябре.

В жизни нередко государственные границы проходят через семьи, дети имеют паспорт одного государства, а родители - другого. Особенно остро проблема стоит для жителей стран, некогда входивших в СССР.

Закон разрешит подавать на развод не по месту прописки

Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, принятый закон коснется тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно.

"Теперь у родителей появится возможность для легального приезда и работы в России с обеспечением естественного стремления поддерживать родственные связи со своими детьми. Конечно, при получении гражданства правовой статус таких лиц усилится", - подчеркнул эксперт.

По прежним правилам возможность оформить в упрощенном порядке российское гражданство была лишь у нетрудоспособных родителей. Если получать гражданство в обычном порядке, то, как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, для этого человеку придется как минимум год прожить по виду на жительство.

В целом закон требует от кандидатов на наше гражданство жить в стране не менее пяти лет. Правда, есть исключения, и при определенных обстоятельствах этот срок может быть снижен до года. Например, не придется ждать долго паспорта иностранцу, который обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для России.

Для тех, кто оформляет российское гражданство также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация

Если же у трудоспособного отца нет такой особо ценной профессии, он не является беженцем, у него нет выдающихся достижений в области науки или культуры, то, получается, ему бы пришлось долгие годы жить рядом со взрослым сыном на правах иностранного гостя. Получать вид на жительство у собственных детей - это как-то неправильно. Закон исправил ситуацию.

Также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация для тех, кто оформляет российское гражданство. "До принятия этого закона обязательную дактилоскопию проходили мигранты, желающие оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение на временное проживание или вид на жительство. С вступлением в силу этого закона обязательная дактилоскопия коснется также и желающих быть принятыми в гражданство РФ", - объясняет Нвер Гаспарян.

Власть Право Личные документы Закон о гражданстве Вступают в силу в октябре 2020 года

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