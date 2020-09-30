В жизни нередко государственные границы проходят через семьи, дети имеют паспорт одного государства, а родители - другого. Особенно остро проблема стоит для жителей стран, некогда входивших в СССР.
Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, принятый закон коснется тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно.
"Теперь у родителей появится возможность для легального приезда и работы в России с обеспечением естественного стремления поддерживать родственные связи со своими детьми. Конечно, при получении гражданства правовой статус таких лиц усилится", - подчеркнул эксперт.
По прежним правилам возможность оформить в упрощенном порядке российское гражданство была лишь у нетрудоспособных родителей. Если получать гражданство в обычном порядке, то, как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, для этого человеку придется как минимум год прожить по виду на жительство.
В целом закон требует от кандидатов на наше гражданство жить в стране не менее пяти лет. Правда, есть исключения, и при определенных обстоятельствах этот срок может быть снижен до года. Например, не придется ждать долго паспорта иностранцу, который обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для России.
Если же у трудоспособного отца нет такой особо ценной профессии, он не является беженцем, у него нет выдающихся достижений в области науки или культуры, то, получается, ему бы пришлось долгие годы жить рядом со взрослым сыном на правах иностранного гостя. Получать вид на жительство у собственных детей - это как-то неправильно. Закон исправил ситуацию.
Также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация для тех, кто оформляет российское гражданство. "До принятия этого закона обязательную дактилоскопию проходили мигранты, желающие оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение на временное проживание или вид на жительство. С вступлением в силу этого закона обязательная дактилоскопия коснется также и желающих быть принятыми в гражданство РФ", - объясняет Нвер Гаспарян.