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30.09.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Вышел Mercedes-Benz E-Class, который роскошнее S-Class

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Одна из отличительных черт китайского автомобильного рынка - широчайшее предложение удлиненных версий стандартных седанов европейских марок.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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О причинах такой моды мнения расходятся, однако факт остается фактом - сегодня только в Китае представлены такие диковины как удлиненные Mercedes-Benz A-Class или Peugeot 508. И вот, на автосалоне в Пекине на этой неделе дебютировал обновленный Mercedes-Benz E-Class в удлиненном исполнении.

Удлинение колесной базы E-Class L - 140 мм - это больше, чем у новейшего Mercedes-Benz S-Class W223. При этом E-Class L не превратился в сугубо представительский автомобиль - места для пассажиров второго ряда устроены на диване, впрочем, его форма ясно говорит, что третьего здесь скорее терпят.

Обновленный E-Class в Китае также получил мультимедиа систему MBUX второго поколения.

Продажи E-Class уже стартовали, удлиненные седаны дороже стандартных на 1,2%.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz