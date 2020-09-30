Похоже, все предложения агрегаторов такси по усовершенствованию будущего закона об этом виде общественного транспорта пропадут. На этой сессии Госдумы у законопроекта есть все шансы не только не быть принятым, но и стать отклоненным. Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил обращение на имя спикера нижней палаты Вячеслава Володина с просьбой к нему и фракции "Единая Россия" принять решение о прекращении рассмотрения законопроекта о регулировании таксомоторной деятельности. Текст обращения есть в распоряжении редакции.

Напомним, что этот законопроект разрабатывал сам Вячеслав Лысаков. В 2018 году документ был внесен в Госдуму, прошел первое чтение, а потом его редакцией занялся Комитет Госдумы по транспорту. С тех пор до второго чтения этот законопроект никак дойти не может.

"Подготовленные Комитетом по транспорту поправки вызвали жесткую критику со стороны депутатов, сенаторов, представителей органов государственной власти и крупнейших общественных объединений России", - говорит Лысаков.

По его словам, изначально концепция законопроекта заключалась "в снятии административных барьеров для входа на рынок такси и служб заказа легкового такси при одновременном усилении государственного контроля и ответственности участников рынка".

При этом для начала работы служб заказа предусматривалась уведомительная система. Однако в результате правок концепция поменялась.

В качестве руководящей идеи теперь выступает ограничение доступа на рынок, установление максимально большого количества фильтров доступа, утверждает депутат.

Напомним, что этот законопроект с учетом поправок четыре раза получил отрицательные отзывы Государственно-правового управления администрации президента.

В результате поправок концепция законопроекта поменялась. Теперь предложено вернуть его к первому чтению, чтобы в итоге отклонить

Депутат Лысаков предлагает вернуть законопроект к первому чтению для его отклонения. А в качестве альтернативы предлагает вернуть на рассмотрение законопроект о такси, подготовленный сенаторами, который был отклонен по причине нарушения регламента.

- Как бы ни было жалко своего и моей команды труда, но в интересах отрасли надо похоронить этот загубленный законопроект, прекратив его бессмысленную реанимацию, и взять в работу законопроект Совета Федерации, создав межфракционную рабочую группу, - заявил Вячеслав Лысаков.

Надо сказать, что у таксопарков есть претензии и к тому, и к другому законопроекту. Как ранее рассказал "РГ" руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, если из проектов законов о такси выкинуть все, что невозможно впихнуть в закон, то получится действующий 69-й закон о такси. Он, кстати, не так уж и плох.