Президентские законы о требованиях к силовикам одобрены к принятию

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении ряд законопроектов, которые глава государства внес в целях реализации обновленной Конституции. Речь, в частности, о введении дополнительных требований, которое позволит оградить силовиков от нежелательного влияния извне.

Комитет рассмотрел внесенные Владимиром Путиным поправки в законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности", "О прокуратуре".

Глава комитета Василий Пискарев заявил, что введение дополнительных требований позволит оградить от нежелательного влияния извне зампреда, секретаря и членов Совета безопасности России, а также тех, кто работает в ФСБ и СВР.

- Людям, выполняющим важные функции по обеспечению безопасности нашей страны, как и другим госслужащим, предлагается запретить открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами России, - подчеркнул парламентарий. Он уточнил, что поправки об этом предлагается внести в федеральный закон "О безопасности".

Кроме того, для сотрудников органов безопасности и внешней разведки запрещается иметь вид на жительство или иной документ о праве проживания на территории иностранного государства. Для этого предложено поправить законы "О внешней разведке" и "О федеральной службе безопасности".

Инициативы одновременно повышают уровень ответственности парламента. "В частности, назначение руководителей СВР и ФСБ России, Генпрокуратуры, а также прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним прокуроров будет осуществляться президентом России после консультаций с Советом Федерации, - сообщил глава комитета. - Расширение полномочий палат Федерального собрания послужит развитию парламентаризма и демократических институтов в нашей стране".

Вносится также поправка в закон "О безопасности", направленная на укрепление суверенитета страны и ограничение возможностей деструктивного внешнего воздействия на внутреннюю политику РФ. "В соответствии с ней решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению на территории Российской Федерации", - пояснил Пискарев.

Поправка об этом, как сообщалось ранее, также предложена в закон о Конституционном суде.