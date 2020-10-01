104-летний ветеран войны решил купить машину, но получил ее бесплатно

Не только у нас, как выясняется, ветеранам дарят квартиры и машины, но и в США тоже. На прошлой неделе расположенный в Нью-Йорке автосалон Joe Basil Chevrolet устроил сюрприз участнику Второй мировой, отдав ему бесплатно новенький Chevrolet Sonic. Сообщение об этом появилось на страничке автосалона в Facebook:

"Клинт, 104-летний ветеран войны, хотел приобрести у нас новый Chevrolet Sonic 2020 года, но мы подумали, что раз он стольким пожертвовал ради нас, мы просто отдадим ему эту машину. Спасибо за твою службу, Клинт, мы всегда будем в долгу перед тобой".

Где воевал Клинт не сообщается, но знатоки разглядели на его кепке символику 20-й воздушной армии США - во время Второй мировой летчики этого объединения сражались в небе над Тихим океаном.

Поступок продавца автомобилей воодушевил и растрогал американцев, оставивших множество комментариев к посту. Вот самый популярный из них:

"Это лучшее, что я видел и слышал за весь год. После того, что сейчас происходит в мире, я почти потерял веру в человечество. Это снова подтвердило мне, что надежда есть".

Chevrolet Sonic известен у нас как Aveo. В США стоимость такой машины начинается от 16 720 долларов.