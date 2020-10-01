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01.10.2020 23:45
Рубрика: Экономика

АКИТ: Онлайн-ритейл может вернуться к использованию POS-терминалов

Текст: Светлана Ментюкова
Онлайн-ритейлеры могут пересмотреть бизнес-модель и вновь вернуться к использованию POS-терминалов. Об этом "Российской газете" сообщили в Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ), комментируя возвращение банками комиссии за эквайринг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Риск существует, что после повышения комиссий интернет-магазины снова пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей. Благодаря льготным комиссиям интернет-эквайринг стал дешевле приема платежей через POS-терминалы, что дало мощный импульс к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию связанных с этим новых финансовых технологий", - отметил президент АКИТ Артём Соколов.

Фото: iStock
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Как ранее сообщала "РГ", после 1 октября банки планируют повысить комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров банковскими картами. В разгар пандемии, Банк России ограничил комиссию за прием карт одним процентом от стоимости товара для онлайн-продавцов. Данное ограничение действовало с 15 апреля по 30 сентября и распространялось на онлайн-магазины по продаже продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

До введения ограничений средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2%.

Комиссия за эквайринг - это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа - межбанковская комиссия - устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть - это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) вместе с комиссией в адрес платежной системы.

Экономика Финансы Банки

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