Банки поднимут комиссию за оплату по картам в онлайн-магазинах

После 1 октября банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами.

По информации издания РБК, это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Русский стандарт", Альфа-банк, Московский кредитный банк и "Открытие". Они вернут свои тарифы к докризисным значениям.

Комиссия за эквайринг - это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа - межбанковская комиссия - устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть - это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) вместе с комиссией в адрес платежной системы.

Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2%. С 15 апреля по 30 сентября Банк России ограничил комиссию за прием карт одним процентом от стоимости товара для онлайн-продавцов. Это коснулось онлайн-магазинов по продаже продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса.

Но с 1 октября банки возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии (часть эквайринговой ставки), которые также понижали (до 0,7%) на время пандемии.

Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям. Как пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, это означает, что издержки эквайринга увеличатся.