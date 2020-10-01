Ассанжа могли отравить или похитить

Планы отравить или похитить Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора обсуждались между источниками в американской разведке и частной охранной фирмой, которая шпионила за соучредителем WikiLeaks.

Подробности предполагаемой шпионской операции против Ассанжа и всех, кто посещал его в посольстве, были изложены на слушаниях по делу об экстрадиции австралийца в США. Два свидетеля, которые дали показания суду, на условиях анонимности сообщили, что получали инструкции от основателя и директора испанской охранной фирмы UC Global Дэвида Моралеса, который, по их словам, был связан с американскими спецслужбами. Они опасаются, что Моралес или другие связанные с ним люди в США могут попытаться причинить им вред, сообщает Guardian. Подробности их письменных показаний были зачитаны в лондонском Олд-Бейли Марком Саммерсом, одним из адвокатов Ассанжа, который защищает его в деле об экстрадиции.

По словам свидетелей, охране удалось разместить скрытые микрофоны для наблюдения за встречами Ассанжа с адвокатами, его отпечатки пальцев были получены с помощью стакана, из которого он пил чай. Кроме того, босс приказал сотрудникам охранной фирмы получить подгузник у ребенка, которого регулярно приносили в посольство. По словам свидетеля, "американцы хотели установить отцовство", но план был сорван, когда тогдашний сотрудник предупредил мать ребенка. "Моралес временами проявлял настоящую одержимость наблюдением за адвокатами, потому что этого просили наши американские друзья", - добавил свидетель, который некоторое время владел долей в UC Global.

В декабре 2017 года другому свидетелю, программисту, который перешел на работу в агентство в 2015 году, было поручено установить в посольстве новые камеры, которые, в отличие от предыдущих камер, могли записывать звук. По его словам, позже Моралес проинструктировал его: "камеры должны иметь возможность прямой трансляции, чтобы наши друзья в США" могли получить доступ к посольству в режиме реального времени". Это встревожило сотрудника, который заявил начальнику, что это технически невозможно. Он пояснил, что в ответ Моралес отправил ему документ с подробными инструкциями о том, как это сделать. Свидетель также утверждает, что американцы занервничали, когда выяснилось, что Ассанж может получить дипломатический паспорт Эквадора для поездки в третье государство. Моралес сказал ему, что "американские контакты предлагали применить более крайние меры" против Ассанжа. "Было предложение, что дверь посольства будет оставлена открытой, чтобы люди могли войти снаружи и похитить или отравить Ассанжа", - заявил свидетель. По его словам, Моралес сказал, что эти предложения обсуждаются "с его контактами в США".

Один из свидетелей также сказал, что UC Global начинала с небольших контрактов, однако дела компании пошли в гору в 2015 году, когда Моралес посетил выставку в сфере услуг безопасности в Лас-Вегасе, где подписал контракт с Las Vegas Sands, компанией, принадлежащей американскому миллиардеру Шелдону Адельсону. Американец был другом и сторонником Дональда Трампа, который в то время был кандидатом в президенты. Испанской компании неожиданно удалось заключить контракт в октябре 2015 года с правительством Эквадора по охране дочерей президента страны Ленина Морено и сотрудников эквадорского посольства в Лондоне. Напомним, что именно Ленин Морено подписал распоряжение о выдворении Ассанжа с территории посольства, в котором он нашел убежище на семь лет. Сообщается, что Моралес вернулся в офис компании в Хересе на юге Испании и объявил: "Мы будем играть в высшей лиге". Свидетель добавил, что Моралес сказал, что компания перешла на то, что он назвал "темной стороной". Это якобы подразумевало сотрудничество с властями США, которые, по словам Моралеса, обеспечат фирме получение контрактов по всему миру.

Джеймс Льюис, адвокат, представляющий правительство США, заявил суду, что показания бывших сотрудников UC Global "совершенно неуместны". Напомним, что на слушаниях в середине сентября адвокат Ассанжа рассказал, что президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. В Вашингтоне полагают, что, публикуя секретные документы, Ассанж "безрассудно подверг опасности жизнь источников американской разведки в Ираке, Иране и Афганистане". По совокупности обвинений австралийцу грозит до 175 лет тюремного заключения.