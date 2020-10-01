Автопроизводители корректируют прайс-листы на фоне роста курсов валют

Сентябрь ознаменовался очередным ростом цен на новые автомобили - повышение по прайс-листам дилеров в прошлом месяце составило 2%. С начала года средневзвешенная цена легковушки поднялась на 9%. По прогнозам аналитиков, по итогам 2020 года увеличение средневзвешенной цены может превысить 10%, что станет самым существенным ростом после 2016 года, когда за год этот показатель увеличился сразу на 15%.

В сентябре, вслед за ослаблением курса рубля, произошла очередная волна подорожания новых автомобилей. За первые три недели с начала месяца цены подняли более 30 брендов. Среднее повышение цен по прайс-листам, по данным аналитической компании JATO Dynamics составило 2%. По данным сайта "Цена Авто", согласно сентябрьскому мониторингу цен на новые автомобили в России, повышение цен автопроизводителями в рамках одного бренда происходило выборочно и касалось наиболее популярных моделей. Так, было отмечено, что в сентябре все шесть комплектаций внедорожника Jeep Compass стали дороже на 280 тысяч рублей каждая или на 10,3-12,5% от прежней цены, при том, что остальные модели американской марки сохранили прежнюю стоимость. Весь модельный ряд премиального бренда Genesis подорожал на 21-200 тысяч рублей (плюс 0,7-3,6%). Бестселлер марки Cadillac в России, кроссовер Cadillac XT5, в сентябре получил прибавку 60 тысяч рублей ко всем комплектациям, Nissan Murano - 51 тысячу рублей (1,6-2%). Массовое повышение цен на автомобили не обошло стороной и отечественных автопроизводителей. Так, Ульяновский автозавод переписал прайс-листы на всю продукцию, большинство комплектаций внедорожников УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" подорожало на 10-15 тысяч рублей (0,9-1,2%), УАЗ "Хантер" во всех комплектациях - на 20 тысяч рублей ( 1,9-2,5%).

По мнению аналитика JATO Dynamics Сергея Баранова, рост цен обусловлен несколькими факторами. Начиная с роста курса основных валют, с конца января 2020 года курс доллара поднялся на 26,5%. "В начале года сыграло роль повышение утилизационного сбора. В марте произошло резкое падение курса рубля - почти моментально автопроизводители ответили изменениями прайс-листов, однако они были сдержанными, в рамках 1-2%. Тем не менее, подорожание продолжилось в апреле и мае и к концу весны в среднем составило 4%. Новое ослабление рубля в августе и сентябре ускорило рост цен", - констатирует аналитик.

Как отмечает вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, локализованные модели лучше защищены от повышения цен и гибче реагируют на курсовую разницу. Однако, говорит он, местная сборка не может покрыть все издержки на закупку сырья, электроники и оборудования. "Более 80% машин собирается в России. У некоторых брендов, например Renault, более 50% локализации. Зависимость в этом случае можно оценить так: если рубль снизится на 5%, то стоимость модели местной сборки вырастет на 3%. Импортные модели зависят от курса напрямую".

По данным JATO Dynamics, с начала года розничные цены новых автомобилей в среднем выросли уже на 6%. "По ряду брендов это значение превышает 10% (в частности, это Chery, Citroen, JAC, Jeep, Mercedes, Opel, Ravon, Suzuki). В лидирующей по объему продаж десятке марок наиболее существенно на 8% поднялись цены на Mitsubishi, Nissan, Volkswagen", - констатирует Сергей Баранов. Эксперты также напоминают, что после снятия ограничений в июне спрос на новые автомобили восстановился и при этом возник дефицит по наиболее популярным моделям. "Дистрибьюторы сейчас даже не пытаются сдерживать этот тренд. По внутренней информации JATO Dynamics, многие бренды уже запланировали новое подорожание с начала октября", - говорит Сергей Баранов.

В аналитической компании также отмечают, что средневзвешенная цена нового автомобиля выросла еще более существенно. За январь-июль 2020 показатель увеличился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1 663 500 рублей. По прогнозам экспертов, в результате, по итогам 2020 года увеличение средневзвешенной цены может превысить 10%, что станет самым существенным ростом на российском авторынке с 2016 года, когда этот показатель был отмечен на уровне 15%.