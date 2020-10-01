Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания

Опытный образец боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122 мм "Шквал" продемонстрировал свои боевые качества на белорусском полигоне в Могилевской области Осиповичский, который эксперты чаще именуют столицей белорусской артиллерии.

Во время испытаний опытного образца, информирует БЕЛТА, ссылаясь на представителя военпрома Владимира Лавренюка, "проведены проверки всех систем и подтверждены заданные характеристики".

Комментируя испытания нового типа вооружений белорусской армии, созданного на ОАО "Волатавто", эксперт пояснил, что "Шквал" оснащен более эффективной автоматической системой управления огнем и спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания. Все это значительно, по его словам, "уменьшает время нахождения боевой машины на огневой позиции и повышает ее живучесть в условиях современного боя".

Кроме того, реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО "Град", но и 122-мм реактивные снаряды, модернизированные на "Заводе точной электромеханики".

В военпроме уточнили, что макет боевой машины "Шквал" впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", проходившем в конце августа в подмосковной Кубинке.