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Рубрика: Экономика

Граждане начали списывать

Большинство первых заявителей получили отказ в упрощенном банкротстве
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
За первый месяц действия закона об упрощенном банкротстве физлиц этим механизмом списания безнадежных долгов попробовали воспользоваться около двух тысяч человек. Именно столько граждан обратились в сентябре в МФЦ, по 450 заявлениям возбуждена процедура внесудебного банкротства, рассказал "РГ" заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, средний размер обязательств, которые заявляют граждане, обращающиеся для признания их банкротами без суда, - 250-300 тысяч рублей. По закону этим механизмом можно воспользоваться для списания долгов на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Ключевое условие - в отношении заявителя уже должно быть окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у них ни недвижимости, ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание.

Фото: iStock
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В Сбербанке отмечают очень высокий процент отказов - возвратов заявлений по формальным основаниям - около 75%. "В принципе этот результат был одним из прогнозных вариантов, хотя нас несколько удивляет такой высокий процент "брака" в заявлениях, - говорит управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. - Для сравнения: в Новой Зеландии, где также нет премодерации заявлений, доля отказов с самого начала действия процедуры не превышала 30-40%".

Пока идет отладка внутренних процессов как в банках, так и в госорганах, есть ряд технических сложностей, которые должны быть решены в ближайшее время, продолжает Акимов. Например, нет требования к форме указания кредиторов должником - не требуется указывать ИНН, и должник может одного кредитора указать в пяти разных вариантах написания.

В ВТБ указывают, что перечень источников информации об имущественном положении должников крайне ограничен по сравнению с источниками, доступными финансовым управляющим в процедурах судебного банкротства. "Кроме того, поскольку установление конкурсной массы не проводится, это может быть предпосылкой для недобросовестного прекращения долгов заемщиками. В частности, при восстановлении платежеспособности уже после исполнительного производства, - опасаются в банке. - Мы намерены противодействовать этому, инициируя судебное банкротство при любых сомнениях в сведениях, указанных заемщиком в отношении своей неплатежеспособности". Однако пока ни ВТБ, ни Сбербанк не воспользовались подобным правом.

Процедура списания долгов без суда должна быть простой и понятной

Заявления о банкротстве можно подавать по месту пребывания, но их принимают не все МФЦ. "Процедура внесудебного банкротства является абсолютно новой и для МФЦ, и для граждан, - сказал Торосов. - Отсутствует практика, в том числе судебная. Для обеспечения контроля и индивидуального подхода МФЦ организован прием заявлений на внесудебное банкротство пока не во всех офисах. Сейчас заявители могут обратиться в 2,2 тыс. офисов по всей стране. До конца года планируется организовать прием заявлений еще примерно в 300 офисах. В дальнейшем по мере нарабатывания практики количество офисов будет увеличиваться".

Экономика Финансы Долги и кредиты Банкротство физлиц

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