Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме

Детские сады в Подмосковье продолжат работать в штатном режиме, а секции и кружки закрыты не будут. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Секции и кружки не закрываются - они продолжат работать. Детские сады также продолжат работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье меры по нераспространению коронавируса, в котором, в том числе рекомендовал руководителям общеобразовательных организаций, работающим в Московской области, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся.