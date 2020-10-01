Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев заявил, что подвергся нападению неизвестных, которые облили его некоей коричневой субстанцией. Инцидент произошел в четверг возле редакции подмосковного телеканала "360", куда экс-защитник Михаила Ефремова направлялся на очередное интервью.

"Сегодня в 10.45 на меня было совершено нападение за вчерашнее мое высказывание. Я сообщил вчера, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, тех, кто заказал "дело Ефремова", а также мое дело", - цитирует сайт телеканал "360" Пашаева.

Пострадавший сообщил, что сумел схватить одного из нападавших, который, убегая, обронил документы, они сейчас находятся у Пашаева. "Дам ему хороший совет: добровольно явись ко мне и скажи, кто заказчик. Мне не нужна ни полиция, ни кто-то еще", - сказал он, добавив, что нападавшего зовут Илья.

Пашаев также заявил всем своим недоброжелателям, что "замучаются нападать". В настоящее время на месте инцидента на Зубовском бульваре работают сотрудники правоохранительных органов.

Пашаев 18 сентября был лишен адвокатского статуса (в четвертый раз) за нарушение кодекса профессиональной этики адвоката в ходе судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым.