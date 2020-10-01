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01.10.2020 16:35
Рубрика: Легковые авто

Ford отзывает 700 тысяч машин: проблемы у тех, кто не умеет парковаться

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford объявила в США, Канаде и Мексике отзывную кампанию, которая коснётся почти 700 тысяч автомобилей, в числе которых кроссоверы Escape, Edge и Expedition, пикапы Ranger, F-150 и Super Duty, маслкары Mustang и коммерческие модели Transit.

Причина отзыва - некорректная работа камеры заднего вида из-за дефектной печатной платы: изображение передаётся либо с сильными искажениями, либо его нет вовсе. В связи с этим на автомобилях указанных моделей будет заменено головное устройство.

Ранее "РГ" рассказывала, как жительница Новосибирска сумела отсудить у компании Ford 1.7 миллиона рублей за кроссовер Kuga с постоянно ломающейся автоматической коробкой передач.

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#Ford