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01.10.2020 01:13
Рубрика: Легковые авто

"Яндекс" сравнил расходы на личный автомобиль, каршеринг и такси

Текст: Андрей Полухин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Владеть личным автомобилем - при условии, что его стоимость не превышает 1 млн рублей - выгоднее, чем регулярно пользоваться такси или каршерингом. А вот с более дорогими авто ситуация иная. Об этом говорит исследование, которое провела компания "Яндекс".

Фото: iStock
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Аналитики провели сравнение расходов на новую машину в первые три года владения. В расчетах они использовали данные о среднегодовом пробеге в РФ. Как выяснилось, чем этот показатель выше, тем личный автомобиль выгоднее. Также важно, сколько машина стоила изначально. Если до миллиона рублей, то с точки зрения затрат лучше ездить на ней, если от миллиона до трех миллионов - то экономнее все время пользоваться почасовой арендой авто. А вот такси в обоих случаях оказалось самым неудачным вариантом.

Основной источник расходов для автовладельца - амортизация, то есть снижение стоимости автомобиля по мере его использования. Она дает 53% потерь. На втором месте - страховка (22%) и только на третьем - покупка топлива (13%). Остальные затраты сформировали техобслуживание, мойка, сезонная смена шин и транспортный налог.

Как рассчитали аналитики, самый дорогой автомобиль с точки зрения его содержания за год - внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG (Gelandewagen). Самый дешевый - отечественный Lada Granta. Они обойдутся автовладельцу в среднем в 357 и 13 тысяч рублей соответственно.

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#автомобили