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01.10.2020 21:04
Рубрика: Спорт

Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ

Текст: Максим Домчев
Футболисты Зенита" Магомед Оздоев, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос поделились своим мнением об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.

В четверг "Зенит" узнал соперников по групповому раунду турнира. Сильнейший клуб России прошлого сезона был в первой корзине и смог избежать грозных соперников. За выход из группы "Зенит" поспорит с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге".

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Бразильский защитник Дуглас Сантос считает, что "Зениту" по силам выйти из группы.

"Нам досталась сильная группа - все соперники очень квалифицированные, сложной будет каждая игра. Трудно выделить какую-то одну - ведь в Лиге чемпионов в принципе не бывает легких матчей. В прошлом году у нас была сложная группа, и в этом она точно такая же. Что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше? Думаю, играть каждый матч, как если бы он был последним нашим шансом на выход в 1/8 финала", - приводит его слова сайт клуба.

Магомед Оздоев считает, что группа у его команды получилась равная.

"Жеребьевка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал - равная. Играть в ней будет очень интересно", - считает он.

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Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос согласен с тем, что его команде предстоят непростые поединки.

"У нас отличная группа и еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд", - сказал он.

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