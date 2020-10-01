"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников в Лиге чемпионов

Российские клубы - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов.

В четверг в Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Впервые в истории этого турнира Россия представлена сразу тремя клубами - прошедшими напрямую "Зенитом" и "Локомотивом", а также "Краснодаром", который по сумме двух матчей смог обыграть греческий ПАОК в квалификации.

"Зенит" попал в первую корзину при жеребьевке, что помогло избежать самых сильных соперников. По рейтингу "Краснодар" оказался в третьей корзине, а "Локомотив" - в четвертой.

"Зенит" попал в группу F и получил из второй корзины дортмундскую "Боруссию". Среди других вариантов были и менее приятные - "Манчестер Сити" и "Барселона"… Из третьей корзины чемпион России получил римский "Лацио". Четвертой командой в этом квартете стал бельгийский "Брюгге".

"Краснодару" выпало играть в группе Е вместе с победителем Лиги Европы "Севильей" и лондонским "Челси". Также в этой группе оказался французский "Ренн". Для дебюта соперники более чем достойные.

"Локомотив" по воле жребия сыграет с обладателем трофея Лиги чемпионов "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом". Вариант, честно говоря, не слишком обнадеживающий.

Волей жребия в одной группе оказались Криштиану Роналду и его "Ювентус" и Лионель Месси и "Барселона".

Первый тур группового раунда ЛЧ стартует 20 октября.

Полный состав групп

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".

Группа B: "Реал", "Шахтёр", "Интер", "Боруссия" М.

Группа C: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюллан".

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге".

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".

Группа H: "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир".