"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников в Лиге чемпионов

В четверг в Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Впервые в истории этого турнира Россия представлена сразу тремя клубами - прошедшими напрямую "Зенитом" и "Локомотивом", а также "Краснодаром", который по сумме двух матчей смог обыграть греческий ПАОК в квалификации.
"Зенит" попал в первую корзину при жеребьевке, что помогло избежать самых сильных соперников. По рейтингу "Краснодар" оказался в третьей корзине, а "Локомотив" - в четвертой.
"Зенит" попал в группу F и получил из второй корзины дортмундскую "Боруссию". Среди других вариантов были и менее приятные - "Манчестер Сити" и "Барселона"… Из третьей корзины чемпион России получил римский "Лацио". Четвертой командой в этом квартете стал бельгийский "Брюгге".
"Краснодару" выпало играть в группе Е вместе с победителем Лиги Европы "Севильей" и лондонским "Челси". Также в этой группе оказался французский "Ренн". Для дебюта соперники более чем достойные.
"Локомотив" по воле жребия сыграет с обладателем трофея Лиги чемпионов "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом". Вариант, честно говоря, не слишком обнадеживающий.
Волей жребия в одной группе оказались Криштиану Роналду и его "Ювентус" и Лионель Месси и "Барселона".
Первый тур группового раунда ЛЧ стартует 20 октября.
Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".
Группа B: "Реал", "Шахтёр", "Интер", "Боруссия" М.
Группа C: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".
Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюллан".
Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".
Группа F: "Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге".
Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".
Группа H: "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир".
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в котором московский клуб сыграет с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом". Наставник дал оценку соперникам, добавив, что его команде будет непросто. Впрочем, он уверен в том, что на этой стадии турнира не бывает легких соперников.
"Не могу сказать, доволен я или нет - это Лига чемпионов, и любая группа будет сложной. Я просто счастлив, что мы попали в число 32-х лучших команд Европы. Будем биться и постараемся сделать все возможное, чтобы успешно представлять наш клуб и весь российский футбол на европейской арене", - цитирует Николича официальный сайт "Локомотива".
Наставник российского клуба признался, что счастлив, что придется играть с сильнейшим клубом Европы "Баварией".
"Я счастлив, что мы попробуем силы против них. Мы должны сделать все возможное и верить в себя", - сказал он.
Николич отметил, что ему нравится игра "Атлетико" и стиль главного тренера команды Диего Симеоне.
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат
В четверг "Краснодар", для которого нынешний групповой турнир Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, узнал своих соперников по итогам жеребьевки. За выход в следующий раунд амбициозная краснодарская команда поспорит с испанской "Севильей", английским "Челси" и французским "Ренном".
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился своими впечатлениями от жеребьевки. Он рассказал о том, какие задачи будут стоять перед командой.
"Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат", - приводит слова главного тренера сайт "Краснодара".
Мусаев также поделился своим мнением о соперниках.
"Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед". А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции", - отметил он.
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ
В четверг "Зенит" узнал соперников по групповому раунду турнира. Сильнейший клуб России прошлого сезона был в первой корзине и смог избежать грозных соперников. За выход из группы "Зенит" поспорит с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге".
Бразильский защитник Дуглас Сантос считает, что "Зениту" по силам выйти из группы.
"Нам досталась сильная группа - все соперники очень квалифицированные, сложной будет каждая игра. Трудно выделить какую-то одну - ведь в Лиге чемпионов в принципе не бывает легких матчей. В прошлом году у нас была сложная группа, и в этом она точно такая же. Что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше? Думаю, играть каждый матч, как если бы он был последним нашим шансом на выход в 1/8 финала", - приводит его слова сайт клуба.
Магомед Оздоев считает, что группа у его команды получилась равная.
"Жеребьевка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал - равная. Играть в ней будет очень интересно", - считает он.
Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос согласен с тем, что его команде предстоят непростые поединки.
"У нас отличная группа и еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд", - сказал он.