Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск

Интерпол не собирается разыскивать и задерживать экс-президента Боливии Эво Моралеса. "Нас проинформировали, что не смогут произвести задержание, пока не будет изменена классификация преступления", - заявил генпрокурор южноамериканской страны Хуан Ланчипа.

Ранее временное правительство Боливии попросило Международную организацию уголовной полиции определить местонахождение Моралеса и задержать его. Политика обвиняют в терроризме. В прошлом году временные власти республики уже обращались в Интерпол, однако эта организация отказалась объявлять Моралеса в международный розыск, так как речь идет о преступлении в политической сфере, поясняет ТАСС.

В ноябре прошлого года глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что экс-президент призывал к мятежу. В частности, давал своим сторонникам советы, как взять в кольцо город Ла-Пас. Политик, находящийся сейчас в Аргентине, отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов.