Указ губернатора Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 271-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протоколов заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 10 сентября 2020 года, 18 сентября 2020 года, 25 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "по 28 сентября 2020 года" заменить словами "до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

2) в пункте 6:

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

"с 29 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года.";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции с 13 октября 2020 года до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

3) в пункте 12 слова "29 сентября 2020 года" исключить;

4) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"2) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в организациях дополнительного образования в сфере искусств, для которых реализация указанных программ является основной целью деятельности, при соблюдении профилактических и противоэпидемических мер, с учетом следующих ограничений: очный учебный процесс должен быть построен на индивидуальных занятиях и (или) групповых занятиях в группах до 10 человек.";

5) в пункте 21 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова "по 28 сентября 2020 года" заменить словами "до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

6) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 2 пункта 1 после цифр "90" дополнить цифрами ", 93";

пункт 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, организаций культуры клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов (центров) народного творчества), клубных формирований, кружков (секций) в области культуры и искусства (вне зависимости от наличия статуса юридического лица) возможна при ограничении числа потребителей услуг до 10 человек в группе, с обеспечением дистанции между потребителями услуг 1,5-2 метра.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







