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01.10.2020 16:20
Рубрика: Коммерческий транспорт

МАЗ выпустил первый в своей истории электрогрузовик

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба МАЗа. Фото: Пресс-служба МАЗа.
Фото: Пресс-служба МАЗа.

Минский автозавод разработал первый в истории страны электрогрузовик. Он предназначен для городской эксплуатации - ездит бесшумно и не выделяет вредных выбросов. Новинке присвоили индекс МАЗ-4381Е0, она относится к классу среднетоннажных моделей.

Фото: Пресс-служба МАЗа
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Грузоподъемность машины составляет 5700 кг, полная масса - 12 500 кг. Трак оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.) с жидкостным охлаждением, он сочетается с 2-ступенчатым редактором с электронным управлением переключения передач. Максимальная скорость грузовика составляет 85 км/ч - для условий мегаполиса этого достаточно.

Машина укомплектована литиевой батареей емкостью 160 Ач, ее рабочее напряжение - 570 В, а для подзарядки используется порт постоянного тока GB/T. Запас хода на одной зарядке у электротрака достигает 100 км, но по заказу можно установить батарею увеличенной емкости, с которой пробег больше.

Кабина рассчитана на троих и оснащена удобными сиденьями, центральным замком, электрическими стеклоподъемниками и регулировкой зеркал. Для водителя установили многофункциональный руль с гидроусилителем, а на стойках ветрового стекла - мониторы. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Предусмотрены и двери с бесключевым доступом.

Грузовик укомплектован тентовой платформой, ее длина - 6150 мм, ширина - 2480 мм, высота - 2550 мм.

Фото: Пресс-служба ГАЗ.
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Мазовский электрогрузовик может вскоре появиться на российских и белорусских дорогах. Как ожидается, спрос на него будет и в других странах.

Работы над электротранспортом в Беларуси связаны с проектом первой в стране атомной электростанции, которую строит российская госкорпорация "Росатом". С вводом в эксплуатацию БелАЭС в стране прогнозируется избыток электроэнергии, который не сможет исчерпать даже ее экспорт в страны Евросоюза. Возведение атомной электростанции ведется с 2011 года, стоимость проекта оценивается в 11 млрд долларов. АЭС располагается на северо-западе страны, первая очередь станции должна быть запущена до конца 2020 года.