На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства Владимир Путин рассказал о своих недавних международных контактах. Ранее российский лидер сообщил о подготовке совместного с президентами США и Франции заявлении заявления по Нагорному Карабаху.

В то же время "участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обсуждалась работа с соседними с Россией государствами, что, по словам президента, один из приоритетов внешней политики России, сказал Песков. "В этом контексте был заслушан доклад приглашенного на совещание заместителя руководителя администрации Кремля Дмитрия Козака", - добавил он. Кроме того, обсуждались и вопросы социально-экономической повестки.