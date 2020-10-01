Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост

Старший вице-президент и руководитель департамента маркетинга и коммуникаций (ДМиК) Сбербанка Виктор Шкипин уходит со своего поста, сообщили в банке.

"Виктор Шкипин […] принял решение покинуть компанию по личным причинам. Он продолжит исполнение своих обязанностей до назначения нового руководителя ДМиК", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, чьи слова приводит пресс-служба, Виктор Шкипин внес вклад в вывод на рынок нового бренда - "Сбер". Также он занимался открытием принципиально нового формата отделений и запуском таких проектов, как СберИндекс и СберПресс. Виктор Шкипин возглавлял ДМиК с апреля 2020 года.

Новый бренд "Сбер" финансово-кредитная организация презентовала 24 сентября. Согласно заявлениям руководства банка, организация формирует свою экосистему, в которую уже входит около 50 компаний.