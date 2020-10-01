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01.10.2020 17:02
Рубрика: Легковые авто

Полицейская Tesla Model 3 окупила себя за год

Текст: Константин Руссов
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

В августе 2019 года полицейское управление в Баргерсвилле, штат Индиана, купило Tesla Model 3 вместо маслкара Dodge Charger, который стоил на порядок дешевле.

Фото: скриншот с youtube.com
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Начальник полиции Тодд Бертрам рассказал об опыте эксплуатации электрокара, заявив, что экономия получается действительно ощутимой.

За год службы Tesla Model 3 сэкономила полицейскому управлению 6755 долларов, если сравнивать с затратами на топливо и масло для Dodge Charger.

Таким образом, модель Tesla почти окупила себя: разница в стоимости машин на момент приобретения составляла 8333 доллара.

Отмечается, что у Tesla есть ещё ряд преимуществ, и одно из них - бесшумная работа, что для патрульной машины очень важно.

#Tesla