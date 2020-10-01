Представители СГ объявили о создании движения "Ржевская инициатива"

На создание платформы для объединения инициативных групп Москвы и Минска и реализации совместных проектов двух стран в различных областях нацелено общественное российско-белорусское движение "Ржевская инициатива". Его презентация состоялась в первый октябрьский день в московском Музее Победы.

По признанию участников мероприятия, они вдохновились открытием мемориала Советскому солдату под Ржевом - ярким примером сотрудничества народов России и Беларуси под эгидой Союзного государства - и хотели бы продолжить раскрывать потенциал двухсторонних отношений, поддерживая гражданские инициативы.

"Наше время требует развития диалога, установления более тесных связей, наконец, вовлечения в процесс интеграции молодых людей, которые должны сделать выбор в пользу Союзного государства осознанно, понимая, какие перспективы открывает им общий путь развития наших двух стран. Не ностальгия, не историческая традиция, а общая совместная деятельность, богатые возможности для самореализации, социальный лифт - вот что интересно молодежи", - обратился к участникам мероприятия госсекретарь СГ Григорий Рапота в приветственной телеграмме.

Учредителями "Ржевской инициативы" стали российско-белорусское сообщество журналистов "Друзья-Сябры", Музей Победы, Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, объединение "Белая Русь" и Поисковое движение России. Их представители подчеркнули, что движение является открытым для всех заинтересованных граждан, достаточно лишь связаться с организаторами и представить свои идеи.

На презентации, в частности, шла речь и о расширении масштабов народной дипломатии. "Мы можем поспособствовать настоящему внутреннему человеческому наполнению этих отношений, что и попробуем сейчас сделать", - сказал один из организаторов движения, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Лейтмотивом мероприятия стал призыв к сплочению двух стран на фоне политических потрясений после президентских выборов в Беларуси. Представители и российской, и белорусской стороны выразили общее мнение о том, что последние события продемонстрировали особую значимость СГ и важность сохранения тесных связей между гражданами обоих государств. Проекты, реализованные в рамках "Ржевской инициативы", должны будут задать позитивный импульс сотрудничеству народов России и Беларуси и привлечь внимание к их общему потенциалу не только в кризисные времена.

Стоит напомнить в этой связи, что инициаторами создания ржевского мемориала выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Постоянного комитета СГ и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев под Ржевом в 1942-1943 годах. На насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 м и весом 200 тонн.

Открытие мемориала, о котором рассказывал "СОЮЗ", состоялось 30 июня, в нем приняли участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.