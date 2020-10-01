Производитель принтеров сделал автомобиль с идеальным интерьером

Вслед за корпорацией Sony, выпустившей в прошлом году экспериментальный электромобиль Vision-S, другой японский производитель электроники Kyocera попробовал силы в разработке автомобилей, представив концептуальный автомобиль Moeye, воплощение представлений компании об идеальном интерьере автомобиля, которому уже никогда не понадобится водитель.

Согласно легенде компании, поездка на автомобиле будущего не будет отличаться от поездки на поезде, и свою миссию Kyocera видят в том, чтобы пассажиры вновь и вновь испытывали лучшее путешествие в своей жизни, трогающее эмоционально, а не просто перемещались из одной точки маршрута в другую. Дорогу к сердцу пассажиров проложили через все органы чувств разом, кроме вкуса.

Изменяемая светодиодная подсветка салона воспроизводит мягкое естественное освещение сумерек, приглушенное кроной дерева. Салонная акустика с пьезоизлучателями рассчитана на генерирование объемного звука.

Ароматизатор воздуха заправлен пятью ароматами. В комплексе устройства создают приятную комфортную атмосферу. Но гвоздь программы - полупрозрачный экран во всю ширину консоли, на который из недр проецируется картинка. На нем отображается анимированный графический интерфейс мультимедиа-системы и бортовых сервисов, вроде климатической системы.

Управление ими осуществляется касаниями, как на мобильных устройствах. Для обратного отзыва экран снабжен функцией виброотклика, способной имитировать щелчок, как при нажатии физических клавиш.

Фото: Пресс-служба Kyocera.

Но главное - транслируя стереоскопическое изображение с восьми передних камер, экран способен дополнять вид в лобовое стекло, как если бы это была не консоль, а продолжение стекла. Гибкие ЖК-дисплеи на передних стойках также транслируют свои фрагменты - будто бы стоек просто нет. Опять же все ради ощущений.

Снаружи Moeye придан собирательный вид классического спортивного купе тридцатых-пятидесятых годов, просто такая форма дизайнерам представлялась наиболее эстетичной.

О производстве Moeye речи, конечно, нет, это лишь демонстрационный стенд инженерно-технического потенциала Kyocera.