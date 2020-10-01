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01.10.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Производитель принтеров сделал автомобиль с идеальным интерьером

Текст: Михаил Азнавуров

Вслед за корпорацией Sony, выпустившей в прошлом году экспериментальный электромобиль Vision-S, другой японский производитель электроники Kyocera попробовал силы в разработке автомобилей, представив концептуальный автомобиль Moeye, воплощение представлений компании об идеальном интерьере автомобиля, которому уже никогда не понадобится водитель.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Согласно легенде компании, поездка на автомобиле будущего не будет отличаться от поездки на поезде, и свою миссию Kyocera видят в том, чтобы пассажиры вновь и вновь испытывали лучшее путешествие в своей жизни, трогающее эмоционально, а не просто перемещались из одной точки маршрута в другую. Дорогу к сердцу пассажиров проложили через все органы чувств разом, кроме вкуса.

Изменяемая светодиодная подсветка салона воспроизводит мягкое естественное освещение сумерек, приглушенное кроной дерева. Салонная акустика с пьезоизлучателями рассчитана на генерирование объемного звука.

Ароматизатор воздуха заправлен пятью ароматами. В комплексе устройства создают приятную комфортную атмосферу. Но гвоздь программы - полупрозрачный экран во всю ширину консоли, на который из недр проецируется картинка. На нем отображается анимированный графический интерфейс мультимедиа-системы и бортовых сервисов, вроде климатической системы.

Управление ими осуществляется касаниями, как на мобильных устройствах. Для обратного отзыва экран снабжен функцией виброотклика, способной имитировать щелчок, как при нажатии физических клавиш.

Фото: Пресс-служба Kyocera.
Фото: iStock
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Но главное - транслируя стереоскопическое изображение с восьми передних камер, экран способен дополнять вид в лобовое стекло, как если бы это была не консоль, а продолжение стекла. Гибкие ЖК-дисплеи на передних стойках также транслируют свои фрагменты - будто бы стоек просто нет. Опять же все ради ощущений.

Снаружи Moeye придан собирательный вид классического спортивного купе тридцатых-пятидесятых годов, просто такая форма дизайнерам представлялась наиболее эстетичной.

О производстве Moeye речи, конечно, нет, это лишь демонстрационный стенд инженерно-технического потенциала Kyocera.