Путин и Макрон обсудили решение карабахской проблемы

Резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта обсудили в телефонном разговоре президенты России и Франции.

По информации пресс-службы Кремля, стороны высказали серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями в этом регионе. Оба лидера призвали стороны конфликта к "прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности".

При этом, по мнению Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, урегулирование нагорнокарабахского кризиса без каких-либо альтернатив должно вестись политико-дипломатическими методами. Собеседники рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, в особенности в формате Минской группы ОБСЕ. И Россия, и Франция готовы как сопредседатели Минской группы сделать "заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса".

Путин и Макрон коснулись также ситуации в Беларуси. "С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - сообщает Кремль.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах.