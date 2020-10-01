Белорусские картины разных лет вошли в афишу ММКФ

А всего для участия в нем, как известно, было отобрано более 180 кинолент. Что касается основного конкурсного просмотра, то в него вошли 12 картин, созданных кинематографистами России, Бразилии, Великобритании, Израиля, Казахстана, Республики Корея, Румынии и Турции.

Работы коллег из Синеокой на этот раз включены во внеконкурсные и специальные программы, уточнили в пресс-службе одного из самых авторитетных мировых кинофорумов, который собирает гостей в первый день октября.

В специальной программе "Фильмы, которых здесь не было" на кинофоруме дважды - 3 и 5 октября - покажут новый триллер с элементами черной комедии белорусского режиссера Владимира Зинкевича "Spice Boys". Эта картина основана на реальных событиях, произошедших в Гомеле шесть лет назад.

А в программу "Спецпоказы" вошла драма белорусско-российско-германского производства "Уроки фарси", созданная уже в этом году. Она будет представлена зрителям 7 октября. События в фильме разворачиваются в оккупированной фашистами Европе в годы Второй мировой войны. Большая часть киноленты снималась в Бобруйской крепости, а в массовых сценах принимали участие сотни местных жителей.

Две киноленты мастеров из Союзного государства вошли и в спецпрограмму "Война: свидетельские показания". Уже в пятницу зрители смогут увидеть знаменитую "Альпийскую балладу", снятую в 1965 году на "Беларусьфильме" Борисом Степановым по одноименной повести Василя Быкова со Станиславом Любшиным и Любовью Румянцевой в главных ролях. А 3 октября на фестивальном киноэкране продемонстрируют "В августе 44-го", созданную в 2001 году народным артистом Беларуси Михаилом Пташуком.

Как уже информировал "СОЮЗ", Московский международный кинофестиваль в этом году из-за пандемии коронавируса он был перенесен с весны на осень. Но и сейчас на фестивальных площадках будут действовать особые санитарные меры, а на все представления зрители регистрируются заранее.

Завершится фестиваль 8 октября.