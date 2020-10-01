Дома в воронежском селе сгорели из-за обрыва проводов ЛЭП

Причиной пожара в селе Николаевка под Воронежем стал обрыв проводов линии электропередачи.

- От сильного ветра на провода упало дерево, произошло замыкание, от которого и загорелась сухая трава, - пояснил начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель.

Со слов Кошеля, сейчас в Николаевке работает авиационная группировка пожаротушения, кроме того, на место дополнительно прибыли больше двухсот пожарных и 38 единиц техники.

Напомним, в Николаевке 30 сентября сгорело 50 построек - 21 жилой дом, два нежилых дома и 27 хозпостроек. Без крыши над головой остались больше 30 человек, для которых в селе Русская Буйловка был организован пункт временного размещения.

В ПВР 1 октября с погорельцами встретился губернатор региона Александр Гусев, заявивший, что в ближайшее время всем лишившимся жилья и имущества выплатят по два прожиточных минимума на человека на первоочередные нужды, а затем всем выделят деньги на зимнюю одежду. Из областного бюджета в бюджет Павловского муниципального района на эти цели уже готовится первый транш в размере 60 миллионов рублей.

Утраченное жилье, заверил глава региона, будет построено заново. Причем новые дома люди получат сразу с мебелью и бытовой техникой. Также им полагается компенсация за сгоревшую во дворах сельхозтехнику.

На время строительства новых домов работающих жителей Николаевки, пострадавших от пожара, власти пообещали поселить в благоустроенных домах и квартирах на территории Павловского района, чтобы было удобно добираться до работы. Неработающим и пенсионерам предложено разместиться в областных санаториях, что оплатит бюджет. Тем, кто решит пока снимать жилье, будет компенсирована стоимость аренды.

Вместе с тем Александр Гусев заявил о необходимости соблюдения противопожарных мер на всей территории региона, в том числе самими жителями. По его мнению, нужно организовывать народные дружины.

- Чтобы люди в селах понимали, что от них многое зависит: установили патрулирование, смотрели за детьми, чтобы не шалили на улице, и так далее, - пояснил губернатор.

Он также поставил задачу проверить все линии электропередачи и провести там при необходимости работы для недопущения обрыва проводов.