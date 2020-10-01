Лесной пожар под Воронежем за сутки уничтожил 50 построек

В трех районах Воронежской области действуют три крупных лесных пожара.

По информации регионального управления ГУМЧС, 30 сентября от огня был спасены четыре населенных пункта в Ольховатском, Рамонском и Лискинском районах, частично отбиты два села в Острогожском и Павловском районах.

- Во всех населенных пунктах тушение осложнено порывистым ветром и отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объемах, - рассказали в спасательном ведомстве.

Сейчас самые крупные очаги пожаров находятся в Ольховатском, Павловском и Лискинском районах. В Ольховатском сухая трава и лесная подстилка горят в трехстах метрах от хутора Песчаный, в Павловском в очаге размером 35 гектаров, куда попало село Николаевка, сгорели пятьдесят строений: 21 жилой дом, два нежилых и 27 хозяйственных построек. В Лискинском районе в огне - 30 гектаров сухой травы и лесной подстилки.

В ГУМЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет. В селе Николаевке Павловского района, где сгорел 21 дом, без крыши над головой остались как минимум 33 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Казинского сельского поселения Ивана Ковалева.

"Списки еще уточняются… В пункт временного размещения в соседнем селе Русская Буйловка было отправлено 50 человек", - приводит агентство слова Ковалева, уточнившего, что сейчас в ПВР находятся только два человека, поскольку большинство погорельцев разместились у родственников или соседей.

Глава администрации также сообщил, что пожар локализован, источников открытого огня возле села нет. Кроме того, пожарным удалось отстоять здание санатория "Жемчужина Дона" к которому вплотную подходил лесной пожар, из-за чего специалистам Госинспекции по маломерным судам пришлось по реке Дон эвакуировать 33 работников здравницы. Отдыхающих в санатории не было.