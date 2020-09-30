Поздно вечером в понедельник, 28 октября, ГУ МЧС по Воронежской области сообщило о ликвидации самого крупного ландшафтного пожара за этот год. 170 гектаров горящего леса на востоке региона, у крупного райцентра Борисоглебск тушили два дня, а окончательно смогли погасить лишь с помощью спасателей из Липецка и Тулы, а также спецавиации.

- Багровый уик-энд закончился, - написал в сети руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

Этой поэтической фразе предшествовали двое суток каторжного труда сотен спасателей. За выходные они потушили почти сотню пожаров (только в воскресенье их было 47), спасли от огня несколько сел и не дали повториться памятному лету 2010 года. Хотя, казалось, все шло именно к этому.

В воскресенье суммарная площадь только трех самых крупных пожаров выросла до 200 гектаров, горящая трава начала "поджигать" леса и населенные пункты.

- Ситуация стабильно тяжелая. Уже было более 120 выездов, и мы уже не в состоянии обработать все вызовы, - сообщил на выходных Сергей Хренов. 10 лет назад вовремя аномально жаркого лета лесные пожары в Воронежской области сожгли несколько поселков. Огонь уничтожил 271 жилой дом, погибли пять человек, из-за дыма перекрывали движение по федеральной трассе М-4 "Дон".

В 2020-м Воронежская область задымилась в середине сентября. Два месяца не было дождей, а начало осени выдалось по-летнему теплым. В регионе объявили высший пятый уровень пожарной опасности, запретили разведение костров на природе и пал травы, но, судя по количеству ЧП, селян это не остановило.

Суммарная площадь только трех самых крупных пожаров выросла до 200 гектаров

Первым запылал камыш в речных поймах под Бобровом - из-за большой площади очагов и проблем с подъездом тушили его трудно и долго. 21 сентября там же загорелась лесная подстилка. Пожар на 125 гектарах ликвидировали через несколько дней, никто не пострадал. В субботу горящее поле подожгло село Троицкое на востоке области. Погиб десяток брошенных домов, жилые удалось отстоять. В воскресенье полыхнуло сразу в нескольких местах. Утром начался большой лесной пожар на востоке области, у крупного райцентра Борисоглебск, одновременно поступило сообщение об огне у Медовки. В 13.46 часов начался пожар в соседнем Новоподклетном - там огонь уже шел по улицам.

- Уничтожен один жилой дом, один нежилой и несколько хозяйственных построек, - сообщили спасатели. Население Новоподклетного - той его части, которая была ближе к пожару, - эвакуировали в соседнее село. Там развернули пункт временного размещения. В горящих селах ввели режим ЧС.

Вечером в воскресенье загорелся камыш у пригородной трассы на северо-востоке Воронежа. Угрозы для домов нет, заверили в МЧС. Но многометровые языки багрового пламени в темноте выглядели очень внушительно. Видео охваченного огнем шоссе разлетелось по сетям и попало в утренние выпуски новостей центральных каналов.

В это время в Воронеж уже спешили отряды спасателей из Липецка и Тулы. Дымящееся Новоподклетное поливал водой с воздуха вертолет МЧС России. Утром к нему присоединился еще один - в общей сложности они сбросили в огонь 145 тонн воды. Вскоре МЧС сообщило о локализации, а затем и ликвидации пожаров в Медовке и Новоподклетном на площадях 50 и 25 гектаров, соответственно. К полуночи потушили и лес под Борисоглебском.

Нанесенный пожарами ущерб еще предстоит оценить. Никто не пострадал.

Прямая речь

Сергей Хренов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области:

- Огромная просьба к селянам и дачникам. Подождите до дождей и снятия особого противопожарного режима с сжиганием мусора и прочими огневыми работами. Все пожары рукотворны, большинство - по беспечности и неосторожности.