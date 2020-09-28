Крупный лесной пожар под Воронежем локализован

Лесной пожар на востоке Воронежской области локализован на площади 130 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Угрозы населенным пунктам нет, на месте работают 102 человека и 28 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России выполнил 10 сбросов воды. Прогнозов давать не будем, но ситуация явно переломлена в лучшую сторону, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС Сергей Хренов.

Напомним, лес под Борисоглебском загорелся утром в воскресенье. Распространению огня способствовал сильный ветер - накануне Росгидромет выдал штормовое предупреждение. Одновременно в пригородах областного центра горящая трава подожгла два села, а к вечеру вспыхнул сухой камыш у еще одного.

Села погасили утром в понедельник. Никто не пострадал, ущерб подсчитывается.