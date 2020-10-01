Московским школьникам объявили каникулы аж на две недели. Увы, сделано это не от хорошей жизни. Заболеваемость коронавирусом в Москве, как и в столицах других стран, начала расти. Длинные каникулы, надеется мэр Москвы Сергей Собянин, помогут уменьшить динамику распространения опасного вируса среди детей. Вот только родители эту новость восприняли весьма своеобразно.

В Ассоциации туроператоров России сообщили о всплеске интереса россиян к путешествиям на фоне указа об удлинении осенних школьных каникул до двух недель. В частности, купить билеты еще можно в некоторые турецкие города, рейсы же на Мальдивы и в ОАЭ заполнены. Владелица турагентства "Марко Поло-тур - клуб семейных путешествий" Дарья Горюнова подтвердила: "Продаем активно путевки родителям с детьми. Нам есть что предложить. В отличие от марта, москвичи сейчас не боятся заболеть и не хотят сидеть дома". Правда, лично ее агентство путевки за границу с середины сентября не продает: "Не хочу снова, как в феврале, думать, как уехавших вывезти из-за рубежа, а тем, кто не успел уехать, но выезд уже закрыт, вернуть деньги". Но среди других туроператоров смельчаки находятся и торгуют путевками в любом направлении, куда летают самолеты. И главное, и семей, желающих воспользоваться выпавшими из учебного процесса двумя неделями и отправиться с детьми в дальнюю поездку, хоть отбавляй!

Доля детей, впервые заболевших коронавирусом, впервые превысила 19 процентов, в то время как еще в июле было на уровне лишь семи

Что же думают по этому поводу врачи?

- Я бы сказал, что это по меньшей мере непедагогично, а если еще резче, то просто бессмысленный риск, - сказал "РГ" Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы. - Каникулы объявлены, чтобы уберечь детей от лишних контактов, а значит, и от возможности заболеть коронавирусом. Лично я бы без лишних слов оставил своего ребенка дома. А не сажал его в самолет и не вез навстречу опас­ности.

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью ТАСС объяснила, что длительность каникул в 16 дней определена не случайно, этот срок чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней.

Так что если ребенок и подхватил в школе инфекцию, то за это время может выздороветь.

Больше всего авиабилетов на российский юг оформлено 29 и 30 сентября, то есть сразу после того, как стало известно о дополнительных каникулах

Для того же, чтобы ребята младших классов не сидели одни дома, столичные власти сначала обратились к работодателям с просьбой по возможности перевести их родителей на удаленку. С понедельника эта просьба превращается в обязательное требование - 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым работодателям предписано с 5 по 28 октября не менее 30% сотрудников перевести на дистанционный режим работы. Так что сделать в данном случае акцент на родителей школьников и работников в возраст 65+, о котором в этом документе так же говорится, ничто не мешает.

Столичные власти предусмотрели даже то, чтобы льготные категории горожан, дети которых получают в школе бесплатное питание, не понесли дополнительных расходов в дни каникул - продуктовые наборы они могут забрать домой. Так что теперь дело - за родителями и их ответственным отношением к жизни и здоровью своих детей. В вышедшем 1 октября указе Сергей Собянин напоминает: доля детей, впервые заболевших коронавирусом, впервые превысила 19%, в то время как еще в июле было на уровне лишь 7%. Не надо забывать и о другом, напоминает мэр, их прогулки в многолюдных местах, путешествия на самолетах и поездах опасны еще и представителям старшего поколения, их бабушкам и дедушкам. Заболеваемость пожилых тоже подскочила: с 15% в июле от числа выявленных зараженных до 25% в сентябре. Вверх идет и динамика госпитализаций в целом по городу - она составляет сейчас более 5 тысяч в неделю, из которых 1,5 тысячи человек переносят болезнь в тяжелой форме, с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. "Убедительно просим родителей поговорить со своими детьми, объяснить важность соблюдения санитарных норм, рассказать о том, почему нужно носить маски и избегать людных общественных мест", - обращается к москвичам Анастасия Ракова. Разве дома мало занятий для мамы с дочкой и папы с сыном? Ведь в обычной напряженной московской жизни во многих семьях не находится даже времени, чтобы просто поговорить по душам с ребенком. Так почему бы не сделать это сейчас, используя часы, сэкономленные на дороге от дома до работы и обратно? Да и Московская электронная школа дает детям немало возможностей не для зубрежки, а для углубленного изучения наиболее интересующих предметов - с этой целью в нее дополнительно подгрузили материалы с акцентом на опережение. Составлено даже расписание до конца учебного года, по которому ребята могут видеть не только предмет, но и конкретную тему, которую они будут изучать в тот или иной день, скажем, сразу после Нового года. Сядьте рядом с ребенком, вникните, что ждет не только его, но и вас.

Кстати

Спрос на путешествия в эти дни в среднем вырос на 50%, сообщили "РГ" представители туриндустрии. Больше всего авиабилетов на российский юг оформлено 29 и 30 сентября, то есть сразу после того, как стало известно о дополнительных каникулах, сообщили специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Количество бронирований 29 сентября по сравнению с 28 сентября выросло более чем вдвое. Например, количество бронирований авиабилетов из Москвы в Симферополь на даты каникул 29 сентября по сравнению с предыдущим днем выросло на 40%. А вот спрос на Анапу после объявления о продлении каникул вырос 29 сентября по сравнению с предыдущим днем почти в 9 раз. По данным агрегатора Biletix, количество бронирований после объявления о продлении каникул выросло на 77%. Больше всего спрос на Москву (38%) и на Санкт-Петербург - (30%). Самыми востребованными авианаправлениями по России также стали Сочи и Кавказские Минеральные Воды. Кроме того, популярны Калининград и Санкт-Петербург. В итоге доля школьников в авиаперевозках на 5 - 18 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 15%.

Подготовил Евгений Гайва