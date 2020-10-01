Указ мэра Москвы от 1 октября 2020 года № 96-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ, от 27 мая 2020 г. № 62-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 2 в следующей редакции:

"2. Установить, что должностные лица Объединения административно-технических инспекций города Москвы являются лицами, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушения, совершаемые организациями и индивидуальными предпринимателями, помимо должностных лиц органов исполнительной власти города Москвы, указанных в пунктах 1.2 - 1.6 настоящего указа.".

1.2. Пункт 2 указа считать пунктом 3 указа.

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ):

2.1. Пункт 8.2 указа признать утратившим силу.

2.2. Указ дополнить пунктом 11 в следующей редакции:

"11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, обеспечить с 5 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно:

11.1. Перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников;

- всех работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

11.2. Принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

11.3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных), в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), на адрес электронной почты organization_size@mos.ru по форме согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы № 12-УМ. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98.

11.4. Принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.".

2.3. Пункты 11-14 указа считать пунктами 12-15 указа соответственно.

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С. Собянин







