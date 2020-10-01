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01.10.2020 / 14:49
Текст: Сергей Бабкин

Удаленка станет обязательной с 5 октября

В Москве переход на удаленную работу станет обязательным с 5 октября. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе мэра Сергея Собянина.

Согласно этому документу, все работодатели столицы, за исключением ряда стратегических предприятий, обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. Также обязательна с 5 октября удаленка для всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение сделано только для тех пенсионеров, присутствие которых на рабочем месте критически важно для организации.

Фото: iStock
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Таким образом, удаленка коснется большинства столичных компаний и предприятий за исключением медорганизаций, предприятий оборонного сектора, "Роскосмоса", "Росатома" и некоторых других отраслей.

Напомним, что с 28 сентября Сергей Собянин рекомендовал столичным работодателям вернуться к удаленному режиму, который действовал в городе во время весеннего подъема заболеваемости коронавирусом.

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