Собянин: Работодатели в Москве должны перевести на удаленку 30% сотрудников

Новости

Ученые выяснили механизм перехода от стресса к тревоге и депрессии 15:07
ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах 14:48
Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ 14:48
Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года 14:37
Белорусские картины разных лет вошли в афишу ММКФ 14:29
В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки 14:29
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 14:25
В Петербурге инвалидам разрешили получать соцподдержку без справок из МСЭ 14:03
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится до конца года 14:03
Путин снова проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:54
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания 13:48
Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве 13:46
На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей 13:42
Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям 13:39
В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов 13:30
Пассажирам метро в масках раздали подарки 13:27
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 13:22
Украинских пограничников будут судить за "незаконную депортацию" Саакашвили 13:17
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 13:14
МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей 13:12
Эксперты рассказали, чем опасны дешевые квартиры 12:59
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски 12:52
Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 14:34
Рубрика: Власть

Собянин: Работодатели в Москве должны перевести на удаленку 30% сотрудников

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - более 2000 человек ежедневно.

Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций - более 5 тысяч в неделю.

Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме - более 1,5 тысяч человек.

В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.

Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее.

Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.

Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее решение.

С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:

  • не менее 30% работников,
  • всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений.

Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

В регионах Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей
Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката