Москонцерт приведет закрытые площадки в соответствие с санитарными нормами

Закрытые с 1 октября холлы в столице оборудуют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Москонцерта.

Как рассказали специалисты, Москонцертом было принято решение временно перенести мероприятия в связи с приведением концертных и театральных площадок в соответствии с повышением требований Роспотребнадзора к учреждениям культуры.

"Так будет проведена дезинфекция вентиляции, усовершенствовано качество социального дистанцирования, обновлена социальная разметка и другие работы, - рассказал собеседник "РГ". - По их окончании, все мероприятия возобновятся в соответствии с концертным графиком".

О сроках пока не сообщают, однако ориентировочно продлится "дезинфекционный антракт" до конца октября.

Напомним, что возврат денег по билетам производится без комиссии в кассах Москонцерта ул. Каланчевская, 33, а также ул. Пушечная 4 стр. 2, с 12:00 до 20:00.