После пожара в селе под Воронежем возбуждено дело

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после уничтожения 21-го жилого дома в результате пожара в селе Николаевка.

В следственном управлении СК РФ по Воронежской области пояснили, что 30 сентября после возгорания сухой травы в селе Николаевка Павловского района огнем было уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом, два нежилых дома и 27 хозпостроек.

По информации СК, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в частности, проверяется качество работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности.

- Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана принципиальная правовая оценка, - заявили в ведомстве.

Напомним, из-за природных пожаров власти Воронежской области 1 октября объявили о введении в регионе режима ЧС.