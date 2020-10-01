В Воронежской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Воронежской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По информации пресс-службы правительства региона, это сделано "ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим - для оперативного выделения денег из бюджета".

Кроме того, в регион направляются дополнительные дознаватели МЧС РФ для установления причин природных пожаров. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

"Сейчас работают органы дознания, берутся объяснения, допрашиваются свидетели", - цитирует агентство представителя МЧС.

Напомним, за последние сутки огонь уничтожил в Воронежской области 50 построек, в том числе 21 жилой дом в селе Николаевке Павловского района. Не меньше 33 человек остались без крова.

Со ссылкой на начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Владимира Щендрыгина агентство сообщает, что общая площадь лесных пожаров в Воронежской области за последние сутки превысила 321 га. Из них огонь прошел 164 гектара.

Владимир Щендрыгин подчеркнул, что два крупных лесных пожара возникли вследствие перехода огня от линий электропередачи, и каждый из этих случаев будет расследован службами МЧС. Глава департамента отметил, что ситуация контролируемая, однако ее осложняют погодные условия. По словам Щендрыгина, возникновению пожаров также способствовал тот факт, что вокруг населенных пунктов не были проведены противопожарные мероприятия. Он подчеркнул, что ведомством зафиксированы неухоженные участки, в том числе там, где сгорели жилые постройки.