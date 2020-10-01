Председателем Московского городского суда на следующий шестилетний срок назначен председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Указ президента Владимира Путина о назначении с 24 октября нового председателя был обнародован в четверг вечером.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в документе.

Прежний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова покинет свой пост 23 октября. Ранее она подала заявление об уходе по собственному желанию. Выставлять свою кандидатуру на следующий срок Егорова, соответственно, не стала.

Михаил Птицын оказался единственным кандидатом, подавшим в июле 2020 года заявку на вакансию на должность председателя Мосгорсуда. Конкурс был открыт Высшей квалификационной коллегией судей в апреле 2020 года, за полгода до истечения полномочий Ольги Егоровой. Объявление о вакантной должности главы Мосгорсуда ВККС давала дважды, но заявлений от кандидатов так и не поступило. 8 июля коллегия объявила конкурс в третий раз. Единственная заявка поступила от Михаила Птицына.

21 августа ВККС одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность нового председателя Мосгорсуда. Согласно докладу ВККС, Птицын имеет 27-летний стаж в судебной системе. Верховный суд и Совет судей поддержали его кандидатуру. 8 сентября его кандидатуру единогласно рекомендовала к назначению комиссия при президенте РФ по судейским кадрам.

Новый глава Мосгорсуда родился 21 августа 1963 года. В 21 год он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обороны. С 1989 по 1992 год был слушателем военно-юридического факультета Военного института Минобороны России по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук, доцент. С 1984 по 1989 г. проходил военную службу на различных командных и политических должностях в Вооруженных силах СССР. C 1992 года на различных судейских должностях. С декабря 2004 года - председатель Южного (до 1 октября 2019 г. - Северо-Кавказского) окружного военного суда (Ростов-на-Дону).

Был назначен 23 августа 2010 г. указом президента РФ на 6-летний срок полномочий, переназначен 26 августа 2016 г. Член президиума, заместитель председателя Совета судей РФ. Полковник юстиции (2001). Судья первого квалификационного класса (2005).