Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда

Председателем Московского городского суда стал Михаил Птицын. Такой указ подписал президент.

Птицын назначен на 6-летний срок полномочий. Решение вступает в силу с 24 октября.

Прежний руководитель суда Ольга Егорова уходит со своей должности 23 октября.

Высшая квалификационная коллегия судей в августе одобрила кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда. У Птицына 27-летний стаж в судебной системе. Верховный суд и Совет судей поддержали его кандидатуру.

Птицын работал председателем Южного окружного военного суда. В июле он стал единственным, кто подал заявку на вакантную должность председателя Мосгорсуда.