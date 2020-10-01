Новости

В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку 19:20
Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе 19:06
Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева 18:37
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 18:36
Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме 18:35
Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда 18:25
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности 18:16
Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска 18:16
Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября 18:05
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID 18:04
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе 17:50
FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 20:39
Рубрика: Власть

Собянин допустил санкции за нарушение удаленки

Текст: Сергей Бабкин

Работодатели, которые не введут удаленный режим работы по распоряжению столичной мэрии, могут быть привлечены к ответственности. Такую возможность в интервью "России 24" допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+

"Запросим у предприятий четкую информацию, - подчеркнул Собянин. - Направим им данные о работниках старше 65 лет - их обязательно нужно переводить на удаленку". В крайнем случае, если к просьбам властей не прислушаются, не исключены санкции, указал Собянин.

Напомним, что удаленка в Москве становится обязательной с 5 октября. Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов персонала.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката