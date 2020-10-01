Собянин допустил санкции за нарушение удаленки

Работодатели, которые не введут удаленный режим работы по распоряжению столичной мэрии, могут быть привлечены к ответственности. Такую возможность в интервью "России 24" допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запросим у предприятий четкую информацию, - подчеркнул Собянин. - Направим им данные о работниках старше 65 лет - их обязательно нужно переводить на удаленку". В крайнем случае, если к просьбам властей не прислушаются, не исключены санкции, указал Собянин.

Напомним, что удаленка в Москве становится обязательной с 5 октября. Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов персонала.