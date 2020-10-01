Собянин: Госпитализации по COVID-19 удвоились

"Количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к тысяче человек. Это в два раза больше, чем мы госпитализировали еще две недели назад", - подчеркнул глава города. Также он отметил, что в числе госпитализированных все больше тяжелых пациентов, многим требуется кислородная поддержка и аппараты ИВЛ.

В целом Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную. Ранее глава города издал указ об обязательной удаленке для большинства предприятий и организаций с 5 октября.