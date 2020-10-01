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01.10.2020 20:57
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от COVID

Текст: Ирина Огилько
Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

"В ноябре-декабре в столице появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе - промышленные масштабы, исчисляемые миллионами, - сказал мэр. Он напомнил, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в Москве уже привито порядка 6 тысяч человек. Кроме того, вакцинацию прошли около 600 медиков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой", - сказал градоначальник. Он предположил, что уже через несколько месяцев пандемия закончится и человечество сможет нормально жить и развиваться.

Напомним, что ранее в этом же интервью Сергей Семенович отметил ,что нельзя говорить о второй волне коронавируса. Ведь, так называют ситуацию, когда начинают болеть те, кто раньше уже перенес заболевание. А сейчас такого в столице нет.

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