Собянин: Второй волны коронавируса нет

"Вторая волна - это вторичные заболевания тех, кто уже перенес COVID, - объяснил глава города. - Такие случаи если и есть, то единичные. В массовом порядке этого точно нет".

Вместе с тем, подчеркнул Собянин, ситуация с коронавирусом в городе становится все напряженнее. Количество ежедневных госпитализаций удвоилось. А число вновь регистрируемых случаев болезни в день, по прогнозам Собянина, может приблизиться к 3 тысячам.