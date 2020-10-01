В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID

Столичные власти не намерены останавливать оказание плановой медпомощи из-за коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы в плановой помощи не отказываем, более того, мы проанализировали подробно объемы плановой помощи с начала года, они не уменьшились по сравнению с 2019 годом. То есть все основные параметры сохранились. Будем и дальше так делать", - сказал Собянин, отвечая на вопрос жителя города о том, планируется ли приостанавливать оказание плановой медпомощи пациентам.

Напомним, что ранее Собянин на своем персональном сайте сообщил, что работодатели с 5 октября обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников.